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Клиники Владивостока

66 клиник
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Мануальная терапия, лечебный массаж
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Ли Вест
8.5
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Ли Вест
В клинике 7 врачей
Владивосток, ул. Светланская, 16
Центр альтернативной медицины. Реализация препаратов традиционной китайской медицины.
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Здравница
8.1
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Здравница
В клинике 12 врачей
ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
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Парацельс
7.0
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Парацельс
В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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Люкс
7.0
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Люкс
В клинике 1 врач
ул. Шишкина, 62
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Лечебный массаж
6.7
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Лечебный массаж
В клинике 1 врач
ул. Русская, 59/1
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Здоровей-ка
6.5
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Здоровей-ка
В клинике 21 врач
пр-т Океанский, 54
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ДиаМед
6.1
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ДиаМед
В клинике 43 врача
ул. Луговая, 63
ул. Луговая, 65
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза.
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Медицинский центр ДВФУ
5.8
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Артротис
8.0
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Артротис
В клинике 1 врач
ул. Русская, 2А
Центр альтернативной медицины, услуги массажиста.
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Владивостокская поликлиника №5
7.9
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Владивостокская поликлиника №5
В клинике 33 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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