- Главная
- Все клиники
- Нефрология
Клиники Владивостока
7 клиник
Поиск клиник на карте
В клинике 27 врачей
ул. Садовая, 27
Частная детская педиатрия. Собственная экстренная клиническая лаборатория, вакцинацинопрофилактика, выдача больничных листов.
Записаться на приём
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Записаться на приём
В клинике 64 врача
ул. Ильичева, 4
ул. Некрасовская, 90
ул. Адмирала Кузнецова, 70
ул. Станюковича, 16
ул. Маковского, 7Б
ул. Светланская, 87В
Записаться на приём
В клинике 90 врачей
Государственная
ул. Приходько, 4
ул. Нейбута, 27
ул. Луговая, 59А
ул. Некрасовская, 50
ул. Светланская, 123А
В клинике 18 врачей
ул. Кирова, 25Г
Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающее лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.
В клинике 260 врачей
Государственная
ул. Алеутская, 57
ул. Алеутская, 57/5
ул. Алеутская, 57/3
ул. Алеутская, 57/10
ул. Алеутская, 57А стр. 1
ул. Алеутская, 57/2
В клинике 166 врачей
Государственная
ул. Уборевича, 30/37