  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Нефрология

Клиники Владивостока

7 клиник
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Нефрология
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Вакцинация
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Цветы Жизни
7.1
Рейтинг

Цветы Жизни
В клинике 27 врачей
ул. Садовая, 27
Частная детская педиатрия. Собственная экстренная клиническая лаборатория, вакцинацинопрофилактика, выдача больничных листов.
Показать больше информации
Записаться на приём
Медицинский центр ДВФУ
5.8
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Показать больше информации
Записаться на приём
Алёнка
5.2
Рейтинг

Алёнка
В клинике 64 врача
ул. Ильичева, 4
ул. Некрасовская, 90
ул. Адмирала Кузнецова, 70
ул. Станюковича, 16
ул. Маковского, 7Б
ул. Светланская, 87В
Записаться на приём
Владивостокская детская поликлиника №2
6.4
Рейтинг

Владивостокская детская поликлиника №2
В клинике 90 врачей
Государственная
ул. Приходько, 4
ул. Нейбута, 27
ул. Луговая, 59А
ул. Некрасовская, 50
ул. Светланская, 123А
Доверие
6.0
Рейтинг

Доверие
В клинике 18 врачей
ул. Кирова, 25Г
Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающее лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.
Показать больше информации
Приморская краевая клиническая больница №1
3.1
Рейтинг

Приморская краевая клиническая больница №1
В клинике 260 врачей
Государственная
ул. Алеутская, 57
ул. Алеутская, 57/5
ул. Алеутская, 57/3
ул. Алеутская, 57/10
ул. Алеутская, 57А стр. 1
ул. Алеутская, 57/2
Центр материнства и детства
3.3
Рейтинг

Центр материнства и детства
В клинике 166 врачей
Государственная
ул. Уборевича, 30/37