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Клиники Владивостока
12 клиник
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В клинике 17 врачей
ул. Маковского, 121
Японский медицинский центр комплексной диагностики всего организма: МРТ, компьютерная томография, УЗИ, возраст сосудов, онкомаркеры и другие обследования.
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В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 60 врачей
Государственная
ул. Луговая, 55
ул. Светланская, 108А
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В клинике 50 врачей
Государственная
ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
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В клинике 6 врачей
ул. Авроровская, 5
Клиника, специализированная на комплексном лечении острой и хронической боли при заболеваниях спины, позвоночника и суставов, а также паллиативной помощи онкологическим пациентам при хроническом болевом синдроме.
В клинике 5 врачей
ул. Кирова, 5
Магнитно-резонансная томография.
В клинике 21 врач
Государственная
ул. Алеутская, 53
Краевая консультативная поликлиника. Все виды амбулаторно-поликлинического лечения на до- и постгоспитальном этапе, в том числе нетрадиционными методами.
В клинике 4 врача
Государственная
ул. Ивановская, 4
ул. Линейная 1-я, 20
ул. Русская, 73Б
Федеральное больничное учреждение 1477. Главный военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота.
В клинике 61 врач
пр-т Партизанский, 33А
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