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Клиники Владивостока

28 клиник
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Онкология
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Plastek Surgery
8.0
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Plastek Surgery
В клинике 11 врачей
ул. Бестужева, 22Б
ул. Светланская, 4
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Хокуто
6.6
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Хокуто
В клинике 17 врачей
ул. Маковского, 121
Японский медицинский центр комплексной диагностики всего организма: МРТ, компьютерная томография, УЗИ, возраст сосудов, онкомаркеры и другие обследования.
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Маммологический центр
6.2
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Маммологический центр
В клинике 9 врачей
ул. Калинина, 17В
Специализированная клиника использует современные подходы к решению проблем с молочными железами: от скрининга до восстановительного лечения.
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Клиника на Комарова
8.3
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Клиника на Комарова
В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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Медицинский центр ДВФУ
5.8
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Меридиан здоровья
5.2
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Меридиан здоровья
В клинике 23 врача
ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории.
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Академия здоровья
4.2
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Академия здоровья
В клинике 20 врачей
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
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Владивостокская поликлиника №3
6.0
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Владивостокская поликлиника №3
В клинике 60 врачей
Государственная
ул. Луговая, 55
ул. Светланская, 108А
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Медицинское объединение ДВО РАН
4.4
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Медицинское объединение ДВО РАН
В клинике 50 врачей
Государственная
ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
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Гарант
0.5
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Гарант
В клинике 2 врача
ул. Днепропетровская, 18
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