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Клиники Владивостока

37 клиник
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Педиатрия
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Здравница
8.1
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Здравница
В клинике 12 врачей
ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
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Цветы Жизни
7.1
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Цветы Жизни
В клинике 27 врачей
ул. Садовая, 27
Частная детская педиатрия. Собственная экстренная клиническая лаборатория, вакцинацинопрофилактика, выдача больничных листов.
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Парацельс
7.0
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Парацельс
В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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Люкс
7.0
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Люкс
В клинике 1 врач
ул. Шишкина, 62
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Здоровей-ка
6.5
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Здоровей-ка
В клинике 21 врач
пр-т Океанский, 54
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Медицинский центр ДВФУ
5.8
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Дельфин
5.4
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Дельфин
В клинике 9 врачей
Владивосток, ул. Союзная, 17
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Алёнка
5.2
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Алёнка
В клинике 64 врача
ул. Ильичева, 4
ул. Некрасовская, 90
ул. Адмирала Кузнецова, 70
ул. Станюковича, 16
ул. Маковского, 7Б
ул. Светланская, 87В
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Академия здоровья
4.2
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Академия здоровья
В клинике 20 врачей
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
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Владивостокская детская поликлиника №5
5.6
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Владивостокская детская поликлиника №5
В клинике 51 врач
Государственная
ул. Бестужева, 13
ул. Уткинская, 10
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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