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Клиники Владивостока
11 клиник
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В клинике 11 врачей
ул. Бестужева, 22Б
ул. Светланская, 4
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В клинике 16 врачей
ул. Металлистов, 3
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В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 2 врача
пр-т Красного Знамени, 118в
Элос-эпиляция, удаление пигментных пятен. Лифтинг. Омоложение. Внутривенное лазерное облучение крови. Удаление новообразований.
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В клинике 4 врача
ул. Калинина, 231В кор. 7
Пластическая хирургия по всем ее направлениям.
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В клинике 8 врачей
Владивосток, ул. Пушкинская, 8
Клиника оказывает услуги лазерной косметологии.
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В клинике 61 врач
пр-т Партизанский, 33А
В клинике 2 врача
ул. Круговая 2-я, 10В
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