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Клиники Владивостока
15 клиник
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В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 60 врачей
Государственная
ул. Луговая, 55
ул. Светланская, 108А
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В клинике 50 врачей
Государственная
ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
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В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и многих других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
В клинике 21 врач
Государственная
ул. Алеутская, 53
Краевая консультативная поликлиника. Все виды амбулаторно-поликлинического лечения на до- и постгоспитальном этапе, в том числе нетрадиционными методами.
В клинике 4 врача
Государственная
ул. Ивановская, 4
ул. Линейная 1-я, 20
ул. Русская, 73Б
Федеральное больничное учреждение 1477. Главный военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота.
В клинике 79 врачей
Государственная
ул. Леонова, 21А
ул. Уткинская, 7
ул. Комсомольская, 7
пр-т Океанский, 35
ул. Экипажная (о. Русский), 24
ул. Парис (о. Русский), 24
ул. Котельникова, 10
пр-т Красного Знамени, 47
ул. Некрасовская, 46
ул. Некрасовская, 52
пер. Почтовый, 9
ул. Пушкинская, 55
Многопрофильное лечебное учреждение с высококвалифицированными кадрами и созданными условиями для работы персонала и оказания медицинской помощи жителям и гостям города.
В клинике 61 врач
пр-т Партизанский, 33А
В клинике 51 врач
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
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