- Главная
- Все клиники
- Пульмонология
Клиники Владивостока
19 клиник
Поиск клиник на карте
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Записаться на приём
В клинике 168 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Сахалинская, 57
ул. Сахалинская, 1А
ул. Калинина, 78
ул. Надибаидзе, 34
Записаться на приём
В клинике 50 врачей
Государственная
ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
Записаться на приём
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и многих других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
В клинике 111 врачей
Государственная
ул. Русская, 55
ул. Русская, 55/4
ул. Русская, 55/5
ул. Русская, 55/3
В клинике 63 врача
Государственная
ул. Интернациональная, 56
В клинике 51 врач
Государственная
ул. Уборевича, 22
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
ул. Светланская, 131
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психотерапии и клинической психологии.
В клинике 17 врачей
Государственная
ул. Приморская, 6
Обследование и лечение больных в возрасте от 2-х месяцев до 15 лет с соматической патологией и заболеванием желудочно-кишечного тракта.
В клинике 97 врачей
Государственная
ул. Воропаева, 5
ул. Подгорная (о. Попова), 5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения. Стационар, поликлиника, медицинская лаборатория.
Показать ещё