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Клиники Владивостока
31 клиника
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В клинике 7 врачей
Владивосток, ул. Светланская, 16
Центр альтернативной медицины. Реализация препаратов традиционной китайской медицины.
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В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 168 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Сахалинская, 57
ул. Сахалинская, 1А
ул. Калинина, 78
ул. Надибаидзе, 34
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В клинике 47 врачей
Государственная
ул. Полярная, 4
ул. Приморская, 6
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В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и многих других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
В клинике 111 врачей
Государственная
ул. Русская, 55
ул. Русская, 55/4
ул. Русская, 55/5
ул. Русская, 55/3
В клинике 63 врача
Государственная
ул. Интернациональная, 56
В клинике 51 врач
Государственная
ул. Уборевича, 22
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
ул. Светланская, 131
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психотерапии и клинической психологии.
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