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Клиники Владивостока

201 клиника
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Стоматология
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Ортодент-Р
9.5
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Ортодент-Р
В клинике 6 врачей
ул. Новоивановская, 3
Специализированная стоматологическая клиника для детей и взрослых. Компания предлагает лечение и исправление зубочелюстных аномалий у детей и взрослых, используя съемные и несъемные конструкции.
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Центр стоматологии профессора Русаковой
9.7
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Центр стоматологии профессора Русаковой
В клинике 10 врачей
ул. Уборевича, 38
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Korea medcenter
9.2
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Korea medcenter
В клинике 8 врачей
пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.
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Dentium
9.1
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Dentium
В клинике 3 врача
ул. Строительная 2-я, 12
Основные направления клиники: терапевтическое, профилактическое, ортопедическое, хирургическое и пародонтология.
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Клиника Современной Стоматологии
8.7
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Клиника Современной Стоматологии
В клинике 3 врача
ул. Енисейская, 7
Полный спектр стоматологической помощи: терапия, хирургия, имплантация, пародонтология, протезирование, отбеливание.
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Имплантс
8.4
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Имплантс
В клинике 9 врачей
ул. Шилкинская, 6В
ул. Черемуховая, 11
Компания предлагает все виды стоматологических услуг.
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Сона Плюс
8.4
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Сона Плюс
В клинике 14 врачей
ул. Пионерская, 1
ул. Фирсова, 3
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Кириллица
8.1
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Кириллица
В клинике 9 врачей
ул. Калинина, 25
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Dental-Studio
7.3
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Dental-Studio
В клинике 16 врачей
ул. Калинина, 39
ул. Запорожская, 77
ул. Аллилуева, 14
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Дентлор
7.3
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Дентлор
В клинике 8 врачей
ул. Калинина, 133
Все виды стоматологической помощи, приём отоларинголога, фониатора, логопеда-фонопеда и физиотерапевта на высоком профессиональном уровне с применением высоко-технологического и современного оборудования.
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