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Клиники Владивостока
201 клиника
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В клинике 6 врачей
ул. Новоивановская, 3
Специализированная стоматологическая клиника для детей и взрослых. Компания предлагает лечение и исправление зубочелюстных аномалий у детей и взрослых, используя съемные и несъемные конструкции.
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В клинике 10 врачей
ул. Уборевича, 38
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В клинике 8 врачей
пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.
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В клинике 3 врача
ул. Строительная 2-я, 12
Основные направления клиники: терапевтическое, профилактическое, ортопедическое, хирургическое и пародонтология.
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В клинике 3 врача
ул. Енисейская, 7
Полный спектр стоматологической помощи: терапия, хирургия, имплантация, пародонтология, протезирование, отбеливание.
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В клинике 9 врачей
ул. Шилкинская, 6В
ул. Черемуховая, 11
Компания предлагает все виды стоматологических услуг.
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В клинике 16 врачей
ул. Калинина, 39
ул. Запорожская, 77
ул. Аллилуева, 14
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В клинике 8 врачей
ул. Калинина, 133
Все виды стоматологической помощи, приём отоларинголога, фониатора, логопеда-фонопеда и физиотерапевта на высоком профессиональном уровне с применением высоко-технологического и современного оборудования.
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