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Клиники Владивостока
67 клиник
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В клинике 25 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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В клинике 7 врачей
Владивосток, ул. Светланская, 16
Центр альтернативной медицины. Реализация препаратов традиционной китайской медицины.
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В клинике 12 врачей
ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
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В клинике 11 врачей
ул. Бестужева, 22Б
ул. Светланская, 4
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В клинике 16 врачей
ул. Металлистов, 3
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В клинике 8 врачей
ул. Калинина, 133
Все виды стоматологической помощи, приём отоларинголога, фониатора, логопеда-фонопеда и физиотерапевта на высоком профессиональном уровне с применением высоко-технологического и современного оборудования.
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В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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В клинике 17 врачей
ул. Маковского, 121
Японский медицинский центр комплексной диагностики всего организма: МРТ, компьютерная томография, УЗИ, возраст сосудов, онкомаркеры и другие обследования.
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В клинике 43 врача
ул. Луговая, 63
ул. Луговая, 65
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза.
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