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Клиники Владивостока
4 клиники
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В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и многих других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
В клинике 33 врача
ул. Садгородская, 21
Предлагается проживание гостиничного типа, проживание с лечением, туры выходного дня. Сауна и бассейн, солярий, тренажерный зал, бильярд, теннис. Для детей предусмотрена детская комната и игровая площадка на улице.
В клинике 14 врачей
ул. Некрасовская, 90
Комплексное омоложение без хирургического вмешательства, отделение коррекции фигуры.
В клинике 7 врачей
ул. Бестужева, 22