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Клиники Владивостока
31 клиника
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В клинике 12 врачей
ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
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В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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В клинике 43 врача
ул. Луговая, 63
ул. Луговая, 65
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза.
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В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 33 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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В клинике 20 врачей
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
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В клинике 168 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Сахалинская, 57
ул. Сахалинская, 1А
ул. Калинина, 78
ул. Надибаидзе, 34
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В клинике 50 врачей
Государственная
ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
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В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и многих других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
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