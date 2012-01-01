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  3. Ахмадьянов Константин Юрьевич
Ахмадьянов Константин Юрьевич
6.0
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Ахмадьянов Константин Юрьевич

Рентгенолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
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