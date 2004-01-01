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  3. Ахметов Александр Сергеевич
Ахметов Александр Сергеевич
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Ахметов Александр Сергеевич

Клинический психолог
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2005 год по специальности «Медицинский психолог. Психолог. Преподаватель «Медицинской психологии»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Приморский краевой наркологический диспансер, 2004 г.
  • ДВОМЦ Россздрава, 2004-2006 гг.
  • Краевая Психиатрическая больница №2, 2006-2018 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
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