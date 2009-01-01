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  3. Александрова Анастасия Владимировна
Александрова Анастасия Владимировна
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Александрова Анастасия Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, «Педиатрический факультет», 2009 г.
  • Интернатура АГМА, «Акушерство и гинекология», 2012 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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