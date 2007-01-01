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Алексеева Ирина Витальевна
6.3
1
Алексеева Ирина Витальевна
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1988 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1989 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ВГМУ, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
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