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Андреева Елена Васильевна
6.0
0
Андреева Елена Васильевна
Стоматолог-ортодонт
,
Главный врач
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ВГМУ, г. Владивосток, 2013 г.
Тематическое усовершенствование "Ортодония", ВГМУ, г. Владивосток, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
0 отзывов
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