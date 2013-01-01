  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Андреева Елена Васильевна
Андреева Елена Васильевна
6.0
0

Андреева Елена Васильевна

Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ВГМУ, г. Владивосток, 2013 г.
  • Тематическое усовершенствование "Ортодония", ВГМУ, г. Владивосток, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи