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Антонова Наталья Александровна
6.0
0
Антонова Наталья Александровна
Бактериолог
,
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Приморская, 6
Первичный приём детей
Бактериолог
По запросу
0 отзывов
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