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Артемчук Ирина Иннокентьевна
6.0
0
Артемчук Ирина Иннокентьевна
Гомеопат
,
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Исцеление
ул. Карякинская, 29
Первичный приём взрослых
Гомеопат
По запросу
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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