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  3. Артемчук Ирина Иннокентьевна
Артемчук Ирина Иннокентьевна
6.0
0

Артемчук Ирина Иннокентьевна

Гомеопат, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Исцеление
ул. Карякинская, 29
Первичный приём взрослых
Гомеопат
По запросу
Терапевт
По запросу
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