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Баранова Ольга Борисовна
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Баранова Ольга Борисовна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрический факультет, 1999 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии, ВГМУ, 1999 - 2000 гг.
  • Аспирантура по педиатрии, ученая степень - кандидат медицинских наук, ВГМУ, 2000 - 2004 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Центр охраны материнства и детства, 2000 - 2004 гг.
  • Врач-педиатр, Краевая детская консультативная поликлиника, 2004 - 2007 гг.
  • Врач-педиатр, Заместитель главного врача, Руководитель клиники на Кузнецова, Детская клиника "Алена", 2008 - 2014 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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