Баширова Галина Геннадьевна

Коррекция косметических недостатков, ВГМУ, 2004 г.

Тематическое усовершенствование "Мезотерапия в эстетической косметологии", 2005 г.;

Курс теоретического и практического обучения по теме: "Лечение косметических дефектов кожи методом фракционного фототермолиза с использованием аппарата лазерного терапевтического Fraxel SR", 2007 г.