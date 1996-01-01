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  3. Баширова Галина Геннадьевна
Баширова Галина Геннадьевна
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Баширова Галина Геннадьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрия, 1990 - 1996 гг.
  • Ординатура, Дерматовенерология, 2000 г.
  • ГОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования Росздрава", Дерматовенерология, 2005 г.;
Еще 3
Курсы повышения квалификации
  • Коррекция косметических недостатков, ВГМУ, 2004 г.
  • Тематическое усовершенствование "Мезотерапия в эстетической косметологии", 2005 г.;
  • Курс теоретического и практического обучения по теме: "Лечение косметических дефектов кожи методом фракционного фототермолиза с использованием аппарата лазерного терапевтического Fraxel SR", 2007 г.
Еще 9
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник конгрессов и симпозиумов по косметологии и пластической хирургии
  • Ежегодный участник выставки Интершарм
Опыт работы
  • Врач-дерматовенеролог , "Л-Трейд", 2002 - 2004 гг.
  • Врач-дерматовенеролог, клиника "Медклуб", 2004 - 2011 гг.
  • Врач-косметолог, клиника "Медклуб", 2011 г. - настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Медклуб
ул. Тигровая, 20А
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1000 р
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