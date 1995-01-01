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Базанова Инга Витальевна
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Базанова Инга Витальевна

Психиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, педиатрический факультет, 1983-1990гг
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы, реабилитации и психиатрии с основами первой помощи» в ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов», г. Санкт-Петербург, март 2019г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • МУЗ «Детская больница № 5 Первореченского района»: врач-психиатр, заведующая отделением, главный врач , с 1991 по 1994гг.
  • МУЗ «Детская психиатрическая больница г. Владивостока» : участковый врач-психиатр, заведующая психиатрическим отделением, с 1995-2009гг.
  • ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю»: врач по медико-социальной экспертизе, врач-психиатр в Бюро медико-социальной экспертизы освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет, с 2008-по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
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