Базанова Инга Витальевна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Оказывает лечебно-консультативную помощь детям всех возрастов в сложных клинических ситуациях, ведет первичный прием здоровых детей (профосмотры). Имеет большой клинический опыт по выявлению и коррекции серьезной психической патологии (расстройствами аутистического спектра, умственной отсталости, детской шизофрении, различными психотическими расстройствами), пограничных расстройств (невротическими, депрессивными, тревожными и фобическими, поведенческими, психосоматическими), а также задержками психического развития различного генеза
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Адреса и стоимость приёма
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
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