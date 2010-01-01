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Белик Алексей Юрьевич
6.3
1
Белик Алексей Юрьевич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2009 г. окончания
Первичная специализация: Кафедра хирургической стоматологии ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-хирург, Детская городская стоматологическая поликлиника, 2010 - 2012 гг.
Стоматолог-хирург, имплантолог, Стоматологическая клиника "Дентал Мастер", 2012 - 2014 гг.
Стоматолог-хирург, имплантолог, стоматологическая клиника "Смайл", 2013 - 2014 гг.
Главный врач, стоматолог-хирург, имплантолог, стоматологическая клиника "Доктор Дента", с 2014 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Альфест
ул. Вилкова, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
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1 отзыв
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