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Белоконская Людмила Ивановна
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Белоконская Людмила Ивановна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Красноярский медицинский институт, Лечебный факультет, 1969 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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