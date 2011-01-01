Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Белов Кирилл Николаевич
6.3
7
Белов Кирилл Николаевич
Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2011 г. окончания
Ординатура по специальности "Неврология", 2011-2014 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-невролог, КГБУЗ ВП№3, с 2014 г. по настоящее время
Врач-невролог, КГБУЗ ВП№5, с 2016 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Владивостокская поликлиника №5
ул. Надибаидзе, 34
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
7 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пономарева (Краснова)
Вера Геннадьевна
Невролог (невропатолог)
6.3
6
Записаться
Зинкевич
Ольга Федоровна
Невролог (невропатолог)
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
6.6
3
Записаться
Вертепа
Александр Сергеевич
Невролог (невропатолог)
,
Рефлексотерапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...