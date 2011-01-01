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  3. Белов Кирилл Николаевич
Белов Кирилл Николаевич
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Белов Кирилл Николаевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2011 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Неврология", 2011-2014 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-невролог, КГБУЗ ВП№3, с 2014 г. по настоящее время
  • Врач-невролог, КГБУЗ ВП№5, с 2016 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Владивостокская поликлиника №5
ул. Надибаидзе, 34
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
7 отзывов

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