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Берендяев Александр Витальевич
7.4
12
Берендяев Александр Витальевич
Гастроэнтеролог
,
Пульмонолог
,
Терапевт
Стаж не указан
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Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника на Комарова
пр-т Океанский, 29
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
12 отзывов
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