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  3. Берендяев Александр Витальевич
Берендяев Александр Витальевич
7.4
12

Берендяев Александр Витальевич

Гастроэнтеролог, Пульмонолог, Терапевт
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника на Комарова
пр-т Океанский, 29
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
12 отзывов

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