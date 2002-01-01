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Березина Ольга Валентиновна
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Березина Ольга Валентиновна
Стоматолог-терапевт
,
Главный врач
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2002-2007 гг.
Интернатура, 2007-2009 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Обработка корневых каналов никель-титановыми инструментами", Densply, 2009 г.
Сертификат "Стоматологическая терапия", Институт повышения квалификации федерального медико-биологического агентства, г. Москва, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дентонекс
Доступна онлайн запись
ул. Русская, 66
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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