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Безбородов Александр Анатольевич
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Безбородов Александр Анатольевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский государственный медицинский университет, 1978-1986 гг.
  • Новокузнецкий институт усовершенствования врачей, 1987-1989 гг.
  • Ангарская стоматологическая профессорская клиника, 1993-1996 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Альфамед
Владивосток, ул. Котельникова, 13
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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