Безбородов Александр Анатольевич
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, проводит удаление зубов любой сложности (ретинированные зубы мудрости). Стоматолог-ортопед, протезирование металлокерамикой, безметалловой керамикой, ацеталовые, бюгельные протезы.
Принимает в вечернее и ночное время с экстренной болью.
Принимает в вечернее и ночное время с экстренной болью.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Котельникова, 13
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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