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  3. Бобылева Татьяна Васильевна
Бобылева Татьяна Васильевна
6.3
2

Бобылева Татьяна Васильевна

Стоматолог
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Зубной врач, ООО "Дантист ТВ", работает в настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Дантист ТВ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Борисенко, 25
Консультация взрослых
Стоматолог
250 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

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