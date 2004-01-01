  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Богачева Марина Валерьевна
Богачева Марина Валерьевна
6.0
0

Богачева Марина Валерьевна

Косметик-эстетист
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, 2004-2010 лечебное дело
  • АНО ДПО Центральный многопрофильный институт, заочная, косметология, Москва, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Безъинекционное омоложение, 2009 год, Владивосток
  • Особенности дерматологии в области перманентного макияжа, 2010 год, Италия
  • Безопасные процедуры микропигментации, 2010 год, Москва
Еще 18
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Студия перманентного макияжа Марины Богачевой. Руководитель, косметолог, мастер перманентного макияжа
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Студия перманентного макияжа Марины Богачевой
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 94
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи