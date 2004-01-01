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Богачева Марина Валерьевна
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Богачева Марина Валерьевна
Косметик-эстетист
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, 2004-2010 лечебное дело
АНО ДПО Центральный многопрофильный институт, заочная, косметология, Москва, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Безъинекционное омоложение, 2009 год, Владивосток
Особенности дерматологии в области перманентного макияжа, 2010 год, Италия
Безопасные процедуры микропигментации, 2010 год, Москва
Дерматология и перманентный макияж, 2011 год, Франция
Методы работы с интрадермальными имплантами, 2011 года, Москва
Использование различных категорий игл в контурно-объемном моделировании, 2011 год, Москва
Использование массажа в косметологии, 2011 год, Москва
Пептидное омоложение и ростковые клетки, 2011 год, Владивосток
Технологии перманентного макияжа бровей и губ, 2011 год, Москва
Анти-эйдж технологии в области косметологии, 2012 год, Москва
Использование препаратов Laennec в сфере косметологии, 2012 год, Москва
Пластической хирургия в косметологии, 2013 год, Южная Корея
Комбинированные методики в анти-возрастной медицине с использованием препаратов для контурной пластики, 2013 год, Москва
Новейшие направления регенеративных методов и технологий, препараты с биомиметическими пептидами и факторами роста клеток, 2014 год, Москва
Восстановительный коллагеновый комплекс в дерматокосметологии, 2014 год, Москва
Особенности волосковых техник в перманентном макияже, 2016 год, Москва
Анатомический курс использования препаратов Stylage в сфере эстетической косметологии, 2016 год, Франция
Технологии перманентного макияжа бровей и век, 2016 год, Москва
Техники и методики удаления перманентного макияжа, 2016 год, Москва
Приминение интердермальных имплантов на основе гиалуроновой кислоты при коррекции инволюционных изменений кожи, 2016 год, Москва
Применение антивозрастных препаратов в косметологии, 2017 год, Франция-Швейцария
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Студия перманентного макияжа Марины Богачевой. Руководитель, косметолог, мастер перманентного макияжа
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Адреса и стоимость приёма
Студия перманентного макияжа Марины Богачевой
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 94
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
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