Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Болтаев Юрий Юрьевич
6.0
0
Болтаев Юрий Юрьевич
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Благовещенский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1994 г.окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Жуков
Виталий Сергеевич
Уролог
,
Хирург
6.9
6
Записаться
Феськов
Алексей Алексеевич
Хирург
6.0
0
Записаться
Кущенко
Ирина Филипповна
Хирург
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...