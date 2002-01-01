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Бойко Наталья Евгеньевна
6.3
1
Бойко Наталья Евгеньевна
Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
Интернатура, Спасская гор. больница №1, 1983 - 1984 гг.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Спасская гор. больница №1, 1984 - 2002 гг.
Врач-педиатр, МУЗ Детское медобъединение №1 (переименовано в Детская поликлиника №15), 2002 - 2017 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2017 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Станюковича, 16
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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