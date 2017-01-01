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Брянская Марина Денисовна
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Брянская Марина Денисовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • 2018г. Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет. Специалитет по программе "Стоматология общей практики"
  • 2020г. Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет. Ординатура по программе "Стоматология Терапевтическая"
Курсы повышения квалификации
  • 2017г. Интенсив по Микроскопии. Виталий Руденко
  • 2019г. Ирригация и обтурация корневых каналов. Доменико Рикуччи
  • 2019г. Постэндо восстановление. Александр Григорьев
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 4
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Адреса и стоимость приёма
Дубровский
ул. Сахалинская, 11
0 отзывов

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