Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Бубнов Анатолий Анатольевич
6.0
0
Бубнов Анатолий Анатольевич
Нарколог
,
Психиатр
Стаж не указан
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Институт клинической медицины и инновационных технологий
Доступна онлайн запись
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Нарколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Романченко
Сергей Анатольевич
Психиатр
6.3
5
Записаться
Сухоцкий
Е. А.
Нарколог
6.0
0
Записаться
Волгина
Татьяна Львововна
Психиатр
,
Психолог
,
Психотерапевт
7.6
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...