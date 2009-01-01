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Букарев Александр Владимирович
6.6
9
Букарев Александр Владимирович
Хирург
Стаж 8 лет
Доступен вызов на дом
Амбулаторная и экстренная хирургия, эндоскопические операции.
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2003 – 2009 гг.
Клиническая интернатура, Хирургия, ВГМУ, 2009 – 2010 гг.
Клиническая ординатура по эндоскопии, ВГМУ, 2010 – 2012 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-хирург, Хирургическое отделение экстренной и неотложной помощи КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №2", 2011-2013 гг.
Врач-хирург, Хирургическое отделение экстренной и неотложной помощи КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №1", с ноября 2011 г. по настоящее время
Врач-хирург, эндоскопист, Медицинский центр "Парацельс", с 2013 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Хирург
1200 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1000 р
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
9 отзывов
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