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  3. Бурая Наталья Васильевна
Бурая Наталья Васильевна
6.0
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Бурая Наталья Васильевна

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Читинский медицинский институт, Стоматологический факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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