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  3. Бусаров Сергей Викторович
Бусаров Сергей Викторович
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Бусаров Сергей Викторович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Фальк
ул. Запорожская, 77
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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