  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бузукин А. Е.
Бузукин А. Е.
6.0
0

Бузукин А. Е.

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Бузукина
ул. Захарова, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи