Царева Алла Леонидовна
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Девиз: «Индивидуальный подход к пациенту и видение себя на его месте». Постоянно совершенствуется и анализирует свою работу, о чем свидетельствуют методические разработки и печатные статьи. Так же имеет большой стаж преподавательской работы. Цель как специалиста: нестандартный подход к каждому пациенту, применяет зубосохраняющие методики лечения зубов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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