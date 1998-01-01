Царева Алла Леонидовна

Девиз: «Индивидуальный подход к пациенту и видение себя на его месте». Постоянно совершенствуется и анализирует свою работу, о чем свидетельствуют методические разработки и печатные статьи. Так же имеет большой стаж преподавательской работы. Цель как специалиста: нестандартный подход к каждому пациенту, применяет зубосохраняющие методики лечения зубов.