Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Чалый Вячеслав Павлович
6.0
0
Чалый Вячеслав Павлович
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1977 г. окончания
Интернатура по специальности "Хирургия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", ВГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Григоренко
Андрей Геннадьевич
Флеболог
,
Хирург
9.6
12
Записаться
Сарычев
Владимир Александрович
Онколог
,
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
6.9
2
Записаться
Краснобаев
Андрей Евгеньевич
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
8.7
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...