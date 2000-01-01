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  3. Чайка Анна Сергеевна
Чайка Анна Сергеевна
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Чайка Анна Сергеевна

Врач общей практики (семейный врач), Акушер-гинеколог
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, 2012-2018 гг
Курсы повышения квалификации
  • Кольпоскопия и лечение шейки матки методом радиоволновой хирургии
  • Гинекологическая эндокринология
  • Женское бесплодие
Еще 5
Участие в ассоциациях
  • РАРЧ, РОАГ, Status praesens
Опыт работы
  • 2019-2020 гг. Владивостокская городская поликлиника №1, врач-терапевт
  • 2020 г. - по настоящее время Клиника Мать и Дитя Владивосток, врач акушер-гинеколог
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Адреса и стоимость приёма
Мать и дитя
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Бестужева, 40
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2000 р
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
2000 р
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