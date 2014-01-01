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Чернобровина Людмила Владимировна
6.3
2
Чернобровина Людмила Владимировна
Эндокринолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндокринология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
2 отзыва
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