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Червякова Любовь Васильевна
6.0
0
Червякова Любовь Васильевна
Эндоскопист
Стаж 40 лет
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
0 отзывов
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