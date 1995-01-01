  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Чистяков Михаил Михайлович
Чистяков Михаил Михайлович
6.6
2

Чистяков Михаил Михайлович

Травматолог-ортопед
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • «Лечебное дело», ВГМИ, 1986 - 1994 гг.
  • Интернатура «Травматология и ортопедия», 1994 - 1995 гг.
Курсы повышения квалификации
  • «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии», ГБОУ ВПО «ВКМУ», 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Травматолог-ортопед, ВКБ №2
  • Врач травматолог-ортопед, Больница «Фальк», г. Владивосток
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи