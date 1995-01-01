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Чистяков Михаил Михайлович
6.6
2
Чистяков Михаил Михайлович
Травматолог-ортопед
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
«Лечебное дело», ВГМИ, 1986 - 1994 гг.
Интернатура «Травматология и ортопедия», 1994 - 1995 гг.
Курсы повышения квалификации
«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии», ГБОУ ВПО «ВКМУ», 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Травматолог-ортопед, ВКБ №2
Врач травматолог-ортопед, Больница «Фальк», г. Владивосток
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Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва
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