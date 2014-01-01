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Чопенко Тарас Петрович
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0
Чопенко Тарас Петрович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Стоматология ортопедическая", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, г.Хабаровск, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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