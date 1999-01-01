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  3. Чувашова Оксана Александровна
Чувашова Оксана Александровна
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Чувашова Оксана Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
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