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Цимашко Кристина Сергеевна
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2
Цимашко Кристина Сергеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, специальность "Лечебное дело", 2004 г. окончания
Клиническая интернатура, "Терапия", 2005 - 2006 гг.
Курсы повышения квалификации
ПП «Неврология», 2007 г.
ПП «Рефлексотерапия», 2013 г.
Участие в работе VI Дальневосточного конгресса «Человек и лекарство» международным участием. Симпозиум «Сосудистые заболевания головного мозга — стандарты лечения», г. Владивосток
Участие в научных заседаниях Конгресса с международным участием «Российская эпилептология в современном мире», г. Санкт Петербург, 2010 г.
ТУ «Экспертиза временной нетрудоспособности», г. Владивосток, 2010 г.
ТУ «Болевые синдромы в неврологии», г. Н-Новогород, 2010 г.
ТУ «Вопросы профпатологии и организации профилактических медосмотров», г. Владивосток, 2012 г.
Участие в «Школе рассеяного склероза», г. Владивосток, 2012 г.
СУ «Теория и практика применения препарата Диспорт (ботулинический токсин типа А) в неврологии», г. Владивосток, 2012 г.
ТУ «Новые технологии диагностик и лечения инсульта», г. Москва, 2013 г.
ПК «Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности», ТГМУ, 2017 г.
ПК «Актуальные вопросы неврологии». Защищена итоговая работа на тему «Экстарпирамидные расстройства. Клиника, диагностика, лечение», ТГМУ, 2017 г.
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Участие в ассоциациях
Член Ассоциации неврологов Приморского края
Опыт работы
Врач-невролог отделения нейрохирургии, медицинский центр ДВФУ
Врач-невролог, Медицинский центр "Диамед"
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва
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