Цимашко Кристина Сергеевна

ПП «Неврология», 2007 г.

ПП «Рефлексотерапия», 2013 г.

Участие в работе VI Дальневосточного конгресса «Человек и лекарство» международным участием. Симпозиум «Сосудистые заболевания головного мозга — стандарты лечения», г. Владивосток