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  3. Цимашко Кристина Сергеевна
Цимашко Кристина Сергеевна
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2

Цимашко Кристина Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специальность "Лечебное дело", 2004 г. окончания
  • Клиническая интернатура, "Терапия", 2005 - 2006 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ПП «Неврология», 2007 г.
  • ПП «Рефлексотерапия», 2013 г.
  • Участие в работе VI Дальневосточного конгресса «Человек и лекарство» международным участием. Симпозиум «Сосудистые заболевания головного мозга — стандарты лечения», г. Владивосток
Еще 9
Участие в ассоциациях
  • Член Ассоциации неврологов Приморского края
Опыт работы
  • Врач-невролог отделения нейрохирургии, медицинский центр ДВФУ
  • Врач-невролог, Медицинский центр "Диамед"
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва

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