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Цуренко Сергей Андреевич
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Цуренко Сергей Андреевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, Стоматология ортопедическая
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-ортопед, ООО "Дантист ТВ", работает в настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Дантист ТВ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Борисенко, 25
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
250 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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