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  3. Цветов Николай Владимирович
Цветов Николай Владимирович
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Цветов Николай Владимирович

Нарколог, Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Фальк
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
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